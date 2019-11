Modebolaget öppnar för fler fastighetsaffärer: ”Tydliga synergier”

”Vi ser många fler intressanta affärsmöjligheter över tid inom logistikfastigheter”, säger Odd Mollys ordförande Patrik Tillman till Nyhetsbyrån Direkt.

Det var i förra veckan som Odd Molly meddelade att bolaget köpt e-handelsplattformen Used By för second handkläder, men det som fick mest uppmärksamhet var att bolaget köpt en logistikfastighet av Ilija Batljan genom en apportemission som, om beslutet klubbas på en extra bolagsstämma, även kommer att göra fastighetsprofilen till Odd Mollys största ägare. Näst största ägare är Rutger Arnhult.

Den förvärvade fastigheten genererar i dagsläget cirka 10 miljoner i årliga hyresintäkter, att jämföra med Odd Mollys omsättning som under 2018 uppgick till 347 miljoner kronor, och den kommer inte att nyttjas operativt av Odd Molly.

Det rör sig med andra ord om ett helt nytt affärsområde för modebolaget. Men Patrik Tillman ser inte några konstigheter med att på samma gång vara klädhandlare som fastighetsbolag.