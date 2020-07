Odd Molly har ingått avsiktsförklaring med Ytrade Group som driver den digitala handelsplatsen Yaytrade. Detta innebär att Odd Mollys helägda dotterbolag Used By International, som bedriver e-handelsplattformen Used By för secondhand-försäljning av varumärkeskläder, går samman med Ytrade Group (”Yaytrade”), enligt ett pressmeddelande.