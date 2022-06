Odd Molly-ägarens dotterbolag ansöker om konkurs

MBRS Groups dotterbolag Best of Brands Europe har under morgonen inlämnat en egen konkursansökan vid Stockholms Tingsrätt, tillsammans med dotterbolagen Best of Brands Scandinavia AB och Klädbutiken för Märkesvaror i Sickla.

Best of Brands-bolagen stod för 20 procent av koncernens omsättning under första kvartalet 2022.