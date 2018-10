Norrmän tar corner i JM – som nu är mest blankat i Norden

"JM är ett bra bolag. Vi har varit där förut så vi kan bolaget väl och nu tycker vi tiden var mogen att kliva in igen", säger Obos-vd:n Daniel Kjørberg Siraj till Nyhetsbyrån Direkt.

Obos hade under förra året en post om över 5 procent i JM men sålde under augusti 2017 av sitt innehav till kurs om 245 kronor per aktie och gjorde en vinst på över 200 miljoner norska kronor, enligt Direkt.

JM-aktien stiger 3,8 procent i eftermiddagshandeln, från klart lägre nivåer tidigare under handeln. Sett över det senaste året har aktien backat drygt 25 procent.