Obos ökade antalet byggstarter i Sverige med 33 procent under 2020

En stor majoritet av alla tjänstebilar som rullar i Sverige är fortfarande bensin- eller dieseldrivna. Men andelen eldrivna fordon växer snabbt, visar statistik från branschorganisationen Bil Sweden.

Många har redan upptäckt fördelen med att välja en laddhybrid som tjänstebil. Framför allt är det möjligheten att kunna använda elmotorn i vardagskörningen och förbränningsmotorn vid långa sträckor som lockar.

Men, nu är det allt fler som skaffar en renodlad elbil som tjänstebil. Det finns en rad förklaringar till utvecklingen.

• Klimatsmartare. Många företag och de anställda vill minska klimatavtrycken och då är eldrift ett bra alternativ. Allt fler företag tar också in rena elbilar i sitt utbud av valbara tjänstebilar.

• Förmånliga regler. Politiska beslut styr konsumenterna mot att välja el vilket gör valet av en elbil som tjänstebil mer förmånligt. Visserligen försvann den tillfälliga nedsättningen av förmånsvärdet för alla laddbara bilar vid årsskiftet, men det kompenseras av att klimatbonusen för bilar med nollutsläpp från 1 april höjs från 60 000 kr till 70 000 kr.

• Längre räckvidd. Elbilarna utvecklas i snabb takt och nu kan du exempelvis välja en elbil med en räckvidd på upp till 40 mil (den mellanstora suven Mercedes-Benz EQC), eller till och med upp till 70 mil (lyxsedanen Mercedes EQS som lanseras i slutet av 2021.

• Snabbare laddning. Utvecklad teknik gör att det går att snabbladda EQC upp till 80 procent av kapaciteten på cirka 40 minuter och för EQS på cirka 20 minuter. Det är med andra ord inte längre nödvändigt att sitta vid en laddstation i flera timmar och vänta på att batteriet ska bli fulladdat.

• Fler laddstationer. Det finns i dagsläget nära 9 000 laddpunkter runt om i landet. Den som laddar ned appen Mercedes me och kopplar sin bil till Mercedes me Charge kan se var Europas alla laddstationer finns utplacerade. Dessutom visar appen den exakta positionen, aktuell tillgänglighet samt elpris på de olika laddstationerna som är anslutna till systemet. Ett väl utbyggt nät av laddstationer skapar både en trygghet och enkelhet att köra längre sträckor med en elbil. Du kan dessutom betala din laddning genom Mercedes me appen (Mercedes me charge) eller MBUX navigationssystem. Betalningen sker helt automatiskt enligt principen ett kontrakt – en faktura. Se här hur du registrerar Mercedes me Charge.

• Stort modellutbud. Snart finns det en elbil för varje behov. Mercedes-Benz har i dagsläget två elbilar i sitt utbud – suven EQC och familjebussen EQV. Men många fler är på gång. Redan i år kommer även den kompakta suven EQA (motsvarar i storlek dagens GLA) att presenteras, och lite senare också EQB (GLB) och den eldrivna lyxsedan EQS. Innan 2022 är slut räknar Mercedes-Benz med att ha tio elbilar på marknaden, allt för att det ska finnas en modell för varje behov.

