Nytt svenskt julrekord väntas trots osäkerhet och konjunkturoro

En rekordstor Black Friday-försäljning i november samt oro kring bostadsmarknaden resulterade i minustillväxt under december 2018. Men tack vare en stabilare bostadsmarknad och att Black Friday ligger senare i november i år beräknas nu försäljningstillväxten att stiga under december månad, trots en svalare konjunktur. Enligt Konjunkturinstitutet råder det betydande osäkerhet i både Sverige och i omvärlden för en recession.

HUI:s prognos för försäljningen under december är en omsättning på 79,8 miljarder kronor. Det motsvarar en ökning med 3 procent jämfört med december 2018. Det betyder att det svenska folket väntas handla för 7.735 kronor i genomsnitt per person under samma månad, och det är e-handeln som står för tillväxten.