Nytt rekord för Siemens efter stark rapport

De utmaningar som har utkristalliserat sig under framfarten av Covid-19 är inte okända; sättet vi konsumerar på har förändrats märkbart under de senaste decennierna, vilket successivt har ställt nya krav på företagen vad gäller särskilt digitalisering och nya teknologier. Det är dock först under de senaste månaderna som utvecklingen har accelererat på allvar – en stor del av konsumenterna har gjort en övergång från att välja fysiska butiker i första hand, till att primärt välja onlinealternativ. Många branscher behöver därför vara beredda på att göra en radikal förändring om de ska kunna vara fortsatt konkurrenskraftiga.

– Utvecklingen har resulterat i en helt ny inställning hos många, men det innebär inte att butiksdöden nu är en realitet. Medan många förvisso har gjort övergången till ”online first” har desto fler valt att sätta sin konsumtion på paus hellre än att enbart välja digitala alternativ. Sammantaget vittnar detta om en efterfrågan på mer personliga upplevelser vad gäller hur man handlar och var man handlar än vad man tidigare har kunnat få, konstaterar Wayne Snyder, strategisk branschchef detaljhandeln i EMEA, för Blue Yonder, tidigare JDA Software.

Fyra drivande aspekter

Kraven från konsumenterna ser olika ut beroende på bransch, medium och marknad, men primärt är det fyra huvudsakliga aspekter som ofta är drivande: pris, snabbhet, tillgänglighet och hållbarhet. Förutsättningen för att svara upp mot kraven är en datadriven verksamhet med stor visibilitet och flexibilitet i försörjningskedjan, något som i början av pandemin ofta saknades. Historiskt har många företag i stort kunnat blunda inför de existerande bristerna, vilket har inneburit eftersatt underhåll och uteblivna investeringar, men detta är inte längre en gångbar strategi.

– Många företag blev varse utmaningarna först då de blev ett problem och var inte särskilt väl beredda på att hantera dem. I en undersökning gjord av Blue Yonder med över 100 företag svarade en majoritet att de vid utbrottet av Covid-19 saknade de verktyg som är nödvändiga för visibilitet i försörjningskedjan. På grund av detta har de haft svårigheter vad gäller att anpassa sig efter de föränderliga omständigheterna.

AI och ML ökar flexibiliteten

Behovet av att snabbare och flexiblare kunna möta nya villkor har legat till grund för att maskininlärning (ML) och AI snabbt har rusat till toppen av dagordningen. Med hjälp av insamlad data och möjligheten att koppla ihop hela verksamheten har många företag nämligen nått insikter som gjort att de både har kunnat hantera utmaningarna och öka sin försäljning.

– Tillväxt handlar mer och mer om effektiviseringsåtgärder. Det inkluderar till exempel att kunna se var ens lagervaror finns, att lokalisera sina distributionscenter närmare kunderna och hemmamarknaden och att stärka samarbeten med leverantörer för att upptäcka och lösa problem snabbare. Teknologi är möjliggöraren för allt detta.

Med rätt tekniska lösningar kommer en mängd fördelar. Wayne nämner förmågan att konsekvent möta konsumenternas efterfrågan, att få större insikt i vad framtiden har i beredskap och att bättre engagera slutkunden utifrån dess specifika önskemål och värderingar för att uppnå en permanent relation. Med hjälp av den data som samlas in via ML och AI får företag en ökad förståelse för sina kunder, vilket i sin tur innebär att man kan skräddarsy sitt lagerupplägg och sina priser, anpassa sina displayer, se var det finns störningar i försörjningskedjan och vilket lager eller vilken butik man lämpligast hämtar varan från.

– Ökad förståelse innebär att företag får en tydligare uppfattning om vem deras kund är och vad den behöver, respektive vill ha. Med denna insikt kan de sedan arbeta baklänges i försörjningskedjan och anpassa den.

Allt kretsar kring konsumenten

Effekterna av pandemin kommer med stor sannolikhet att vara långtgående, vilket har till följd att det är svårt att förutspå framtida händelser. Wayne menar att vi inte befinner oss i det nya normala, utan mitt i en serie av temporära omständigheter som kommer att fortsätta att förändras. Givet detta blir naturligtvis behovet av en anpassningsbar verksamhet än större – förmågan att snabbt och smidigt reagera på förändringar blir en affärskritisk faktor.

– Det som är viktigt för kunden måste prioriteras av företagen, oavsett vad det gäller. Det är en utmanande tid för alla, men de som har investerat i digitalisering och kopplat ihop sin organisation är idag mer kundcentrerade och i en långt bättre position än de som ännu inte har tagit de stegen. Frågor företagen bör ställa sig varje dag och vid varje tillfälle är: varför ska kunderna handla hos just oss? Varför ska de välja online respektive en fysisk butik? Tyvärr är det frågor som få aktörer ställer sig och ännu färre har svaret på.

Verktyg för att besvara utmaningarna

I egenskap av en global aktör med över 30 års erfarenhet inom detaljhandel, tillverkningsindustri och logistik erbjuder Blue Yonder end-to-end-verktyg som företag behöver för att kunna svara på just dessa utmaningar. Med branschens första dedikerade Supply Chain Platform erbjuder Blue Yonder heltäckande lösningar för att stärka företagen i deras digitala transformation och tillväxt, oavsett om det handlar om fysiska eller digitala verksamheter.

– Vi erbjuder en bred portfölj av retailtjänster. Fyra särskilt centrala tjänster; först och främst kretsar det kring att se till att verksamheten har rätt produkter till rätt pris – vid rätt tid och i rätt kanaler. Det innebär att i realtid utvärdera vad kunden vill ha, för att kunna erbjuda rätt sortiment, pris, kanal och lagersaldo. Kunden kanske inte är på plats specifikt för att handla, utan för att efterforska en vara de tänker köpa online eller för att få kontakt med säljpersonalen. Detta belyser ytterligare vikten av verksamhetsövergripande sammankoppling – omnichannel. Enligt en undersökning som nyligen utfördes, anser hela 85 procent av företag att de ännu inte har nått en tillräcklig mognad för att åstadkomma detta.

Rättvisande prognos av kommande efterfrågan

Steg nummer två handlar om att kunna genomföra en rättvisande prognos av kundernas kommande efterfrågan för att bättre förvalta lagret. Det inkluderar att göra en inventering av risk och se till att man har rätt lager på rätt plats. Wayne betonar dock att olika produkter kräver olika strategier och det inte finns någon one-size-fits-all.

Det tredje området omfattar verksamhetseffektivisering. Det gäller allt från lagerstrategier och transporter till automatiseringsåtgärder, nätverksfördelning och arbetssätt. Tack vare ML och AI kan man enkelt identifiera vad som behöver göras och hur, samt omprioritera sin planering i realtid. Resultatet är en kraftigt ökad effektivisering och sänkta kostnader.

– Det fjärde området handlar om interaktionen med kunden. Här tittar vi på butiken och hur vi kan uppnå rätt interaktion genom tillgänglighet i olika kanaler. Hur möter vi kunden? Är antalet anställda lämpligt? Vilka uppgifter behöver de hantera? Hur kan de förbättra butikens resultat? Ur det digitala perspektivet kan detta inkludera till exempel att tydligt ge kunden information om hur mycket av en vara som är tillgängligt, var den kan hittas, liksom leveransalternativ.

Upp till 50 procents effektivisering

I förlängningen innebär Blue Yonders tjänster möjligheten för företag att inte bara se vad de säljer, utan också varför just dessa varor säljer och hur verksamheten kan optimeras på en mängd olika nivåer, oavsett sin storlek. Med rätt åtgärder kan Blue Yonder bidra till en ökad effektivitet på upp till 50 procent, med ett samtidigt reducerat lager på upp till 30 procent. Därtill erbjuder företaget verktyg som belyser hur priser bör justeras beroende på tid och situation.

– Med Blue Yonders Supply Chain Platform kopplar vi ihop alla processer för att optimera både verksamheten och försörjningskedjan inom detaljhandel, tillverkningsindustri och logistik. Företagen sparar tid, pengar och lagerutrymme, samtidigt som de till fullo kan anpassa sitt erbjudande efter sina kunder. Det viktigaste är dock att man vågar börja – mognad i försörjningskedjan sker inte av en händelse, så det är hög tid att agera, avslutar han.

