Nytt all time-low för Oscar Properties – aktien nere under 15 kronor

Stamaktien kunde under morgonen köpas för 14,45 kronor, ner 51 procent från introduktionspriset i februari 2014 och ner med 84 procent från all time-high i mars i fjol då aktien kostade 91,50 kronor.

Den aktuella lägenheten är den näst största i OP:s prestigeprojekt 79&Park på Gärdet i Stockholm. Den dyraste lägenheten, som tidigare kostade 18,3 miljoner kronor, men nu är nedsatt med tio procent till 16,5 miljoner kronor, är fortfarande osåld.

Oscar Properties grundare och vd Oscar Engelbert sålde i mars 2017 3.8 miljoner stamaktier för 81 kronor styck, alltså nära tidpunkten för all time-high. Så sent som i september sålde han dessutom av sitt innehav av preferensaktier, totalt 384.070 preffar till ett värde av 70 miljoner kronor eller 182 kronor per aktie.

"Jag har för avsikt att göra lite andra investeringar i mitt moderbolag – det är därför jag säljer", sa han då till Di.