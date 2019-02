Nya siffror: Stabilt försäljningslyft i svensk handel

Försäljning i butik ökade med 2,6 procent och e-handeln ökade med 26,7 procent. Tillväxttakten för såväl försäljning i butik som i e-handel mattades av något under året och var klart högre under det första kvartalet än under det fjärde kvartalet.

"Under året har hushållens syn på ekonomin försämrats enligt konjunkturinstitutet vilket kan ha påverkat tillväxttakten under slutet av 2018 men sett över hela året ser det stabilt ut", säger Daniel Liljeberg näringspolitiskt ansvarig på Svensk Dagligvaruhandel.

Om hänsyn tas till prisförändringar 2,38 procent (KPI, SCB) samt befolkningstillväxt 1,10 procent (SCB) är försäljningsutvecklingen i dagligvaruhandeln inte hög utan snarare i underkant, enligt Svensk Dagligvaruhandel.