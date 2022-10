Nya regulatoriska krav i Kina slår mot Nolatos affärsområde Integrated Solutions som inte kunnat tillverka någras VHP-produkter i landet under oktober. Som en konsekvens bedömer Nolato att Integrated solutions totala omsättning kommer uppgå till omkring 0,5 miljarder kronor under det fjärde kvartalet 2022. Under samma kvartal 2021 omsatte affärsområdet nästan 1,5 miljarder kronor.