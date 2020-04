TVINGAS SPARKA. Keisha Henry driver en lounge med cateringverksamhet i New Orleans, USA. Hon tappade cirka 10.000 dollar i intäkter förra veckan sedan tre stora kunder dragit tillbaka sina beställningar. Samtidigt har hon fortfarande stora utgifter och har tvingats säga upp flera anställda med kort varsel.

TVINGAS SPARKA. Keisha Henry driver en lounge med cateringverksamhet i New Orleans, USA. Hon tappade cirka 10.000 dollar i intäkter förra veckan sedan tre stora kunder dragit tillbaka sina beställningar. Samtidigt har hon fortfarande stora utgifter och har tvingats säga upp flera anställda med kort varsel. Foto: Gerald Herbert

NEW YORK. På torsdagen sattes ännu ett nytt massivt rekord över antalet nya arbetslösa under en vecka. Analytiker tycks nu tävla i att producera dystra konjunkturprognoser för USA:s ekonomi, där kulmen väntas under det andra kvartalet.

Men på lite längre sikt finns ljus i tunneln.