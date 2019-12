Ny uppgång på Wall Street – US Steel rasade efter vinstvarning

När fredagens handel summerade svar S&P 500 upp 0,5 procent medan Nasdaq steg 0,4 procent och Dow Jones 0,3 procent.

US Steel vinstvarnade under natten till fredagen och spår nu en förlust för både det fjärde kvartalet och helåret. Bolaget sänkte samtidigt den kvartalsvisa utdelningen till 0,01 dollar per aktie från tidigare 0,05 dollar. Aktien rasade med 10,8 procent.