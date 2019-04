Ny uppgång på Stockholmsbörsen – Munters rapportrusade

När dagens handel summerades var det breda OMXSPI-indexet upp 0,3 procent medan OMXS30 steg 0,5 procent.

Bland OMXS30-bolagen gick medicinteknikbolaget Getinge i bräschen för uppgången med ett lyft på 4,8 procent. Aktien, som även handlades exklusive rätt till utdelning på 1 krona, har fått flera höjda riktkurser i spåren av tisdagens rapport medan Carnegie har höjt sin rekommendation till köp från tidigare behåll.

Lastbilskoncernen AB Volvos justerade rörelseresultat landade på 12.696 miljoner kronor under det första kvartalet vilket en bra bit över analytikernas prognos på 10.190 Mkr enligt Infront Datas sammanställning. Orderingången kom samtidigt in under analytikernas förväntningar. Aktien steg med 2,9 procent.