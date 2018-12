Ny storblankare i H&M – Tiger tar position om 0,5 procent

Enligt Holdings är detta första gången som Julian Robertsons fond är storblankare i ett nordiskt bolag. Tiger Global Management grundades redan 1980 och är en av världens äldsta hedgefonder.

H&M lyckades skaka av sig flera blankare under uppgången tidigare i höst. Utöver nykomlingen finns dock två tidigare storblankare kvar i aktien. Marshall Wace sitter på 0,7 procent medan Maverick Capital har en position motsvarande knappt 0,6 procent av kapitalet. Båda har ett genomsnittligt försäljningsvärde om 135 kronor per aktie, klart under tisdagens kurs runt 141,3 kronor vid 16-tiden.