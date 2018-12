Ny storblankare i Clas Ohlson

På torsdagen stod det klart att GMT Capital dykt upp som ny publik storblankare i Clas Ohlson med en kort position på motsvarande 0,55 procent av kapitalet, enligt Holdings.

Därmed finns det nu två publika storblankare av aktien med en kort position på totalt 1,27 procent av kapitalet.

Under 2018 var de publika storblankningarna av Clas Ohlson som högst uppe i 5,44 procent av kapitalet i mitten av juni innan de gradvis föll tillbaka under det andra halvåret. Under en kort period i början december fanns det inga blankningspositioner som översteg 0,5 procent av kapitalet i aktien.