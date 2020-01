Ny nedgång på Stockholmsbörsen – Bonava rasade på rapport

När dagens handel summerades var Stockholmsbörsens breda OMXSPI-index ner 1,1 procent medan storbolagsindexet OMXS30 sjönk 0,9 procent.

Bonava redovisade en omsättning på 6.499 Mkr under det fjärde kvartalet vilket var under analytikernas prognos på 6.833 Mkr enligt Infront Datas sammanställning. Styrelsen föreslår även en utdelning på 3 kronor per aktie vilket var en minskning från 5,2 kronor. Aktien rasade med 14,1 procent.

Eolus Vind redovisade ett resultat efter skatt på 42,1 Mkr vilket var en ökning från 1 Mkr under samma kvartal året före. Aktien rusade med 11,9 procent.

Bland OMXS30-bolagen gick gruvbolaget Boliden i bräschen för nedgången med ett tapp på 4,6 procent följt av stålbolaget SSAB som backade 3,1 procent och bilsäkerhetsbolaget Autoliv som sjönk 2,3 procent.