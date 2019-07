Ny kursrusning i det svängiga Spotlightbolaget

”Affären är villkorad på säkrad finansiering av målbolagets tillväxtplan. Sedvanlig Due Diligence påbörjas omedelbart och en eventuell affär beräknas genomföras under kvartal 3”, skriver bolaget.

Orgo Tech har stigit över 100 procent på en handelsdag tre gånger under 2018 och 2019. Aktien har under samma period fallit över 20 procent under en enda handelsdag vid tre tillfällen. Så sent som i mars raderas en tredjedel av aktiens värde ut under en enskild dag.