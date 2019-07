Ny centralbankschef på Island i knivigt ekonomiskt läge

Mar Gudmundsson har styrt Islands centralbank under ett decennium sedan han tog över under den ekonomiska krisen 2008-2010.

Asgeir Jonsson tar över under en svår tid för den isländska ekonomin som sett tillväxten bromsa in till följd av bland annat sämre tider i den viktiga turismsektorn. Bland annat tyngs sektorn av lågprisflygbolaget Wow Airs konkurs. Under tiden tyngs Icelandair av problemen med Boeings olycksdrabbade 737 Max.