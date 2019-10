Ny bevisning i Allra-målet till Alexander Ernstbergers fördel

Oak Capital fick ett arvode på 170 miljoner kronor för att köpa in så kallade warranter, en sorts värdepapper, för Svensk fondservice räkning. Därefter köpte Oak Capital aktier i ett bolag som ägdes av Allra-grundarna för 100 miljoner kronor. Det som åklagarna och Pensionsmyndigheten hävdar är att de båda transaktionerna hade ett samband och att den sistnämnda var en muta.

”Bolaget (Oak Capital) var i akut behov av intäkter”, sade Cornelia Svensson, biträdande jurist på Trägårdh advokatbyrå som företräder Pensionsmyndigheten, under förhandlingen.

Trots att rättegången startat fortsätter det att komma in ny bevisning i målet. Under onsdagen lämnade Allra-vd:n Alexander Ernstbergers försvarare in ny bevisning

”Det är material som är besvärande för övriga som inte är Alexander Ernstberger”, sade kammaråklagare Thomas Hertz, utan att precisera vad för slags bevisning det handlar om.

Samtliga fyra åtalade förnekar brott.