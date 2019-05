NP3 ökar förvaltningsresultatet med 50 procent

Efter skatt var resultatet 105 miljoner kronor (77), eller 1:73 kronor per stamaktie (1:31).

Förvaltningsresultatet i intjäningsförmågan under kommande tolv månader har med ett växande fastighetsbestånd och investeringar i befintliga fastigheter ökat med 22 procent sedan samma period i fjol, framhåller vd:n Andreas Nelvig.

Bolaget har fastigheter med ett värde om 10,4 miljarder kronor och anger ett långsiktigt substansvärde om 59:85 kronor per stamaktie per den 31 mars. Vid årsskiftet var motsvarande substansvärde 57:81 kronor.

"Intjäningsförmågan visar ett förvaltningsresultat om 487 miljoner vilket efter preferensaktieutdelning innebär ett förvaltningsresultat per aktie om 8:16 kronor före skatt. NP3 har som mål att förvaltningsresultatet ska öka med 12 procent per år per stamaktie vilket vi fortsatt står fast vid", fortsätter han.