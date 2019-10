Novartis höjer försäljningsprognosen för 2019

På tisdagen var det dags för Novartis att presentera sina siffror för det tredje kvartalet 2019. Vinsten per aktie för kärnverksamheten, core EPS, landade på 1,41 dollar per vilket kan jämföras med 1,22 dollar under samma kvartal 2018. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle landa på 1,34 dollar per aktie enligt Bloombergs sammanställning.

Rörelseresultatet för kärnverksamheten uppgick i sin tur till 3.748 miljoner dollar vilket vilket kan jämföras med 3.258 miljoner dollar under det tredje kvartalet 2018. Här låg förväntningarna på 3.590 miljoner dollar enligt Blomberg.