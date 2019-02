Note ökar vinsten i fjärde kvartalet – sänker utdelningen

Därtill minskade soliditeten cirka 5 procentenheter av aktieutdelningen under våren och genomförda återköp av aktier under fjärde kvartalet. Den föreslagna utdelningen till aktieägarna om 0,70 kronor per aktie, motsvarande 20,2 miljoner kronor, skulle reducera soliditeten med cirka 2 procentenheter, skriver Note. 2017 var utdelningen 1,00 krona per aktie.