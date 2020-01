Norwegian lyfte rejält på Oslobörsen

Oljebolagen utvecklades i olika riktningar samtidigt som oljepriset handlades runt oförändrade nivåer. Pareto Securites har tagit in Equinor i sin januariportfölj medan DNO har kickats ut. På torsdagen steg Equinors aktie 1,4 procent medan DNO backade i samma utsträckning.

Flera cykliska bolag, däribland FLSmidth, drog uppåt. Även Danske Bank och Jyske Bank gav stöd med uppgångar på över 2 procent vardera.

I andra vågskålen fanns vindkraftsbolaget Vestas, trots att bolaget fick in ett par order under nyårsafton från Nordamerika. Totalt under fjärde kvartalet sjönk dock orderkvantiteten jämfört med samma period föregående år, enligt Ritzau Finans. Aktien sjönk 2,1 procent.

I Helsingfors avancerade OMXH25-indexet 1,5 procent till nivån 4.285 då verkstadsbolagen Cargotec och Konecranes steg 4,8 respektive 2,7 procent. Men allra bäst gick det för Nokia som var upp 5,1 procent.