Norwegian guidar upp sparmål – och lanserar ännu ett lönsamhetsprogram

Bolagets tillförordnade vd Geir Karlsen kunde presentera så gott som idel svarta siffror för det tredje kvartalet med ökade intäkter per passagerare och per flugen kilometer. Dessutom kunde han berätta att Focus 2019-programmet går bättre än målet, men det stannar inte där utan ett nytt lönsamhetsprogram som kallas för Next ska lanseras.

Innan utgången av 2021 sätter Norwegian nu som mål enligt Next att förbättra sitt ebitdar-resultat med fyra miljarder kronor, något som alltså kommer utöver de dryga 2 miljarderna enligt Focus 2019.

Det var nyheter som fick aktiemarknaden att jubla i högan sky och aktien handlas på onsdagseftermiddagen upp med runt 25 procent.