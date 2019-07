Norwegian drar in direktflyg till USA på obestämd tid

Totalt är det sex rutter mellan Skandinavien och USA som ställs in under vintersäsongen: Köpenhamn till New York, Los Angeles och Fort Lauderdale; Oslo till Los Angeles och Orlando; samt Stockholm till New York.

Ytterligare en rutt, den mellan Stockholm och Orlando, ställs in på ”obestämd tid”, uppger Norwegian. Rutten invigdes i oktober i fjol.

Norwegian ställer dessutom in ytterligare fyra rutter mellan Europa och USA över vintern: London till Chicago och Denver; Paris till Boston; samt Rom till Los Angeles.

Rutten mellan London och Las Vegas ställs även den in ”på obestämd tid”.