Norskt investmentbolag flaggar upp i Getinge

Per den 31 augusti uppgick Incentives ägande i Getinge till 13,2 miljoner aktier, motsvarande 4,85 procent av kapitalet och 3,03 procent av rösterna, enligt ägardatatjänsten Holdings.

Enligt Holdings har Incentive varit aktieägare i Getinge sedan hösten 2017 och har sedan dess successivt ökat sitt innehav i bolaget.

Incentive är ett partnerägt, oberoende investmentbolag som grundades 2014 av Svein Høgset, Niklas Antman, Mikael Berglund and Alexander Kopp. Bolaget driver två fonder: Incentive Active Value Fund och Incentive Active Value Long Only Fund.