Norska flyguppstickaren ansöker om konkurs

Innehåll från Forensic Risk Alliance Annons

– Det blir allt viktigare för svenska företag att utveckla sitt förebyggande arbete kring compliance, för att kunna verka säkert på den internationella arenan. Det är bara att se på händelser som skett under de senaste åren, hos exempelvis Ericsson, Telia och Swedbank, för att inse att det finns mycket kvar att göra, säger Viktor Josefsson på Forensic Risk Alliance, FRA.

De företag som misslyckas med att stoppa oegentligheter riskerar att drabbas av stora skadeverkningar, som exempelvis höga bötesbelopp. Belopp som dessutom kan bli ansenligt större om man verkar på den internationella scenen. Man riskerar också att drabbas av negativ publicering som kan sänka både varumärke och aktiekurs.

– Det finns därför inga alternativ för företag som verkar på den internationella scenen, de måste investera i ett mer förebyggande arbete. I det arbetet tycker jag att en del svenska företag fortfarande ligger efter i jämförelse med utländska bolag. Det är här vi kommer in på FRA, där vi som globalt företag under många år har byggt upp en djup expertis med erfarenhet över sektorsgränser och en mycket bred internationell kompetens. Det gör att vi kan hjälpa våra kunder att säkerställa att de får ett riskbaserat, teknikanpassat tillvägagångssätt som är skräddarsytt för företaget och står upp mot internationell best practise, menar Viktor Josefsson.

FRA hjälper idag sina kunder att både arbeta förebyggande och reaktivt när något sker som inte borde ske, och att nytta dagens smarta teknologi.

– Våra kunder kan känna sig trygga i att vi har lång erfarenhet av gränsöverskridande forensic-utredningar. Genom vår nischade verksamhet ser vi till att ligga i framkant inom compliance-området, både kring utveckling inom olika branscher och i olika länder för att verkligen kunna stötta våra kunder på bästa sätt. Detta oavsett om det är i ett förebyggande arbete eller att hjälpa dem i att agera snabbt och navigera rätt när oegentligheter uppstår, avslutar Viktor Josefsson.

Om Forensic Risk Alliance

FRA är ett internationellt konsultföretag som kombinerar djup forensic-teknisk redovisning, regulatorisk och utredningserfarenhet med banbrytande datautvinningsteknik för att positionera företag för framgång när de navigerar i utredningar, tvister och efterlevnadsutmaningar.

Läs mer på forensicrisk.com