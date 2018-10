Norsk Hydro spår vändning till underskott efter svagt kvartal

Den globala efterfrågan på primäraluminium spås öka med 3-4 procent under 2018. Under 2017 ökade efterfrågan med 5,7 procent.

Den globala marknaden för primäraluminium väntas vända till ett underskott under 2018, större än tidigare prognostiserat, till följd av att utbudet växer mindre än väntat.

Utanför Kina ökade efterfrågan på primäraluminium med 2-3 procent under 2018 att jämföra med 2017 då den ökade med 3 procent. Produktion utanför Kina väntas öka med 1-2 procent under 2018 framkommer i delårsrapporten.

I samband med halvårsrapporten uppgav Norsk Hydro att efterfrågan utanför Kina väntades växa med 3-4 procent, medan den i Kina väntades växa med 4-6 procent.

I Kina ökade produktion av primäraluminium med 13 procent i Kina under 2017. Under 2018 väntas en produktion på 0-1 procent till följd av högre råmaterialpriser och kapacitetsbegränsningar. Efterfrågan väntas öka med 4-6 procent under 2018 i Kina vilket är lägre än 2017 då den ökade med 8 procent enligt uppgifter i delårsrapporten.