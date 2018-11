Norsk chefsstrateg på Nordea tror på högre oljepriser

Oljan har fallit med cirka 25 procent sedan toppen i oktober på 86 dollar per fat. Detta mot bakgrund av överraskande höga utbudssiffror samt att de största iranska oljeimportörerna undantas från amerikanska sanktioner.

"Fallet är överdrivet i förhållande till den fundamentala utvecklingen, men det hjälper föga när momentumet är så starkt i negativ riktning", bedömer Rein.

Brent-oljan handlas upp något på måndagen med spotpriset upp knappt 0,2 procent till 67,10 dollar per fat och första terminen upp 0,7 procent till 67,21 dollar per fat strax efter klockan 9.30. Den amerikanska TI-oljans första termin handlas samtidigt upp 1,1 procent till 57,32 dollar per fat.