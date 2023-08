Norges Bank väntas höja med 25 punkter i augusti

Innehåll från XBT Provider by CoinShares Annons

Varför investera i crypto via ETP? Läs mer här

Mycket har hänt sedan Bitcoin såg dagens ljus år 2009. Marknadsvärdet på världens kryptotillgångar överstiger Sveriges samlade BNP. Förutom att marknaden har vuxit rejält, finns idag också en mängd olika kryptovalutor att välja mellan – och infrastrukturen kring dem ökar ständigt.

Mycket har också hänt med kryptovalutornas funktionalitet över åren. Exempelvis har Bitcoin som tekniskt system stegvis förbättrats i både effektivitet och funktionella förmågor.

– Ett ekosystem av verktyg, företag och andra lager av teknik har också utvecklats runt själva tekniken, vilket ger ytterligare valmöjligheter för hur användare interagerar med Bitcoin, ofta med större bekvämlighet eller hastighet, säger James Butterfill.

Företaget är ledande inom cryptocurrency Exchange Traded Products, det vill säga ETP-branschen, och erbjuder innovativa, pålitliga produkter till investerare som söker ett bekvämt och pålitligt sätt att få tillgång till ett brett utbud av digitala tillgångar.

Verktyg för ekonomisk frihet

Bitcoin som tillgång har även utvecklats ur ett likviditets-, acceptans- och integritetsperspektiv. En mer utvecklad marknadsinfrastruktur har möjliggjort bitcoinhandel med majoriteten av världens valutor och öppnat dörren för fler företag att acceptera bitcoin som betalningsmedel. Dessutom har både förändringar i själva tekniken och lanseringen av externa verktyg för bitcoinsekretess gjort det mer smidigt att använda bitcoin som ett verktyg för ekonomisk frihet utanför traditionella system.

Centraliserade kryptobörser har trots en del kontroverser vuxit kraftigt under de senaste åren. Under 2019 har de sammanlagda volymerna på betrodda börser för spot Bitcoin stigit från 1–2 miljarder USD per dag till 9 miljarder USD per dag i genomsnitt i år. För att sätta detta i perspektiv ligger den aggregerade volymen för FTSE 100 på mellan 304 miljarder USD per dag.