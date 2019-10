Norge har gjort oväntat miljarduttag ur oljefonden

Så sent som i maj uppgav regeringen dock att staten skulle pumpa in 34 miljarder norska kronor i fonden under 2019. Efter uttaget ur fonden är nettoinsättningarna strax under 20 miljarder norska kronor, vilket gör att regeringen ligger efter plan.

Budgeteringen beräknades på ett högre oljepris än de nivåer som noterats senaste månaderna, budgetnivån 67-70 dollar per fat jämfört med augustis lägsta nivå på 56 dollar.

Ett besked från centralbanken i augusti klargjorde en plan om att utöka återköp av norska kronan med 700 miljoner, 40 procent under september från föregående månad, vilket kan utgöra skäl till nyttjandet av oljepengarna, vars utdelning kommer från placeringar i utländska tillgångar.