En av Nordirlands största arbetsgivare begärs i konkurs

I förra veckan drogs den sista räddningsplankan in när den kinesiska verkstadsjätten Weichai backade ur diskussioner om ett eventuellt övertagande av den krisande busstillverkaren. Den nordirländske affärsmannen Darren Donnellys planer på att lägga ett bud gick samma väg, berättar Guardian.

1.400 anställda på det Ballymena-baserade bolaget riskerar att förlora sina jobb i konkursen som tycks oundviklig efter vikande resultat de senaste åren och trots kassainjektioner från moderbolaget, rapporterar The Guardian.

2012 såg Boris Johnson, dåvarande borgmästare i London, till att den nya Routemastern köptes in till lokaltrafiken i London. Fyra år senare, under borgmästare Sadiq Khan, drogs leveransavtalet in och sedan dess har bolaget varit på finansiell dekis.

2016 redovisade bolaget intäkter på 264 miljoner pund och ett rörelseresultat på 10,7 miljoner pund. Ett år senare hade detta sjunkit till 227 miljoner pund i omsättning och 1,5 miljoner i vinst.