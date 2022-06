Bilglasbolaget Cary Group har rasat på börsen sedan noteringen i september i fjol. Nu vill riskkapitalbolaget Nordic Capital köpa tillbaka bolaget tillsammans med CVC Fonder.

Budet på 65 kronor per aktie motsvarar en premie på 60 procent mot gårdagens stängningskurs, men det är också under teckningskursen från när Nordic Capital sålde in bolaget till börsen förra året.