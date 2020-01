Nordenbörserna stängde uppåt - Kone rusade i Helsingfors

Outokumpu steg 4,4 procent sedan Bank of America höjt rekommendationen på stålbolaget till neutral.

Kone dök efter sin rapport på förmiddagen men steg sedan rejält under sen eftermiddag på uppgifter att bolaget tillsammans med riskkapitalbolaget CVC Capital Partners lagt ett bud på 17 miljarder euro för tyska Thyssenkrupps hissverksamhet. Kone-aktien börsstoppade strax före stängning och var då upp 4,9 procent för dagen.

Telenor steg 0,9 procent efter att telekombolagets verksamheter i Thailand, Finland och Bangladesh redovisat kvartalssiffror under morgonen. Enligt flera analytiker gav de tre dotterbolagens rapporter goda indikationer inför koncernens delårsrapport som släpps på onsdagen.

Oljebolagen fortsatte att gå tungt efter den mörka måndagen. Oljepriset återhämtade sig dock under den sena eftermiddagen där Brentoljan klättrade till strax under 60 dollar per fat.

Bland övriga råvarubolag steg Norsk Hydro med 2,5 procent. Detta trots att aluminiumpriset, likt övriga basmetaller, sjönk.

Köpenhamnsbörsens OMXC25-index steg 0,6 procent till 1.277.