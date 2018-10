Norden: Oljebolag och Norwegian lyfte Oslobörsen

OBX-indexet i Oslo stärktes 0,5 procent till 857.

DNO adderade 3,7 procent sedan oljebolaget meddelat att produktionen vid Peshkabi-fältet har stigit till 50.000 fat per dag. Produktionen har därmed nått det mål som sattes i augusti om just 50.000 fat per dag innan årets slut.

I samma sektor stärktes Equinor och PGS 2,5-2,7 procent.

Stark utveckling noterades även för Norwegian som lyfte drygt 7 procent till 211:40 norska kronor efter att ha fallit nära 5 procent dagen innan. Pareto Securities har upprepat sin köprekommendation för aktien men sänkt riktkursen från 375 till 350 kronor.