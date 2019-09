Nordeas prognos: Avmattningen övergår till lågkonjunktur

Kommande avtalsrörelse påverkas av de negativa trenderna på arbetsmarknaden och en svag omvärld och Nordea räknar med treåriga avtal på omkring 2 procent per år. Måttliga löneökningar stöttar en vikande arbetsmarknad, men bidrar till dämpad inhemsk inflation.

"Centralbankerna gör vad de kan för att stödja och penningpolitiken blir därmed fortsatt mycket expansiv. Så expansiv att den på sikt riskerar att kasta in oss i en ny kris", enligt Winsth.

Nordea spår att EUR/SEK handlas vid 11,00 i slutet av 2019 och 10,50 i slutet av 2020.

Nordea ändrar sin prognos om Riksbankens reporänta; i stället för att räkna med oförändrad ränta under en längre period räknar banken nu med att reporäntan sänks från nuvarande minus 0,25 procent till minus 0,50 procent redan i år.

Nordea räknar med att inflationen kommer att ligga på eller under 1,5 procent under prognosperioden, något som kan innebär att inflationsförväntningarna riskerar att fastna under 2-procentsmålet.