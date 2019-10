Mångmiljardsmäll för Nordea – gör förlust och kapar utdelningen

Nordeas nya utdelningspolicy uppgår till en utdelningskvot på 60–70 procent från och med 2020. För 2019 siktar Nordea på en utdelning på 0,4 euro per aktie. För 2018 lämnade Nordea en utdelning på 0,69 euro per aktie.

”Efter en löpande dialog med ECB, och med tanke på att utsikterna dämpats i vissa sektorer under tredje kvartalet, har Nordea beslutat att öka sin avsättning för kreditförluster med 229 miljoner euro”, fortsätter banken.

Tidigare var Nordeas mål ”att uppnå en årlig ökning av utdelningen per aktie och samtidigt upprätthålla en stark kapitalposition i linje med bankens kapitalpolicy.”

Under det tredje kvartalet uppgick Nordeas rörelseresultat, inklusive ovan nämnda engångsposter, till minus 421 miljoner euro vilket kan jämföras med 917 miljoner euro under samma kvartal 2018. Analytikerna hade i snitt väntat sig att siffran skulle uppgå till plus 802 miljoner euro enligt Infront Datas sammanställning av 18 analytikers estimat.

Nordeas justerade rörelseresultat uppgår till 823 miljoner euro.

Räntenettot landade på 1.083 miljoner euro vilket kan jämföras med 1.123 miljoner euro under det tredje kvartalet 2018. Det var i linje med analytikernas prognos på 1.082 miljoner euro enligt Infront Datas sammanställning.