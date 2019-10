Nordea stämmer in i varningskör – sälj Hexagon

Hexagons vinstvarning för det andra kvartalet visar att bolagets affärsmodell inte är riskfri, enligt Nordea. Den negativa organiska tillväxten under kvartalet väntas inte ha vänts till plus under det nyss avslutade tredje kvartalet. I stället räknar Nordea med en organisk försäljningsnedgång på 2 procent och ett oförändrat rörelseresultat jämfört med samma kvartal i fjol, enligt en analys på tisdagen.