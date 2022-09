Nordea ser 90 procents uppsida i Evolution

Innehåll från Castellum Annons

Med boutique-kontoret a:place tar Castellum ett vidare socialt ansvar för Kista. De har inte bara skapat en levande bottenvåning med all tänkbar service, utan öppnar upp och inkluderar alla som verkar, vistas och bor i stadsdelen.

Kontoret ska vara en naturlig plats för att mötas, utbyta kultur och kunskap. En nutidens lägereld, skulle man kunna säga. Däremot är det allt för få arbetsplatser som utnyttjar kontorets fulla potential som attraktiv och värdeskapande destination, där hus och människa lever i symbios och ger till varandra. Det vill Castellum ändra på.

– Vi framtidssäkrar vårt erbjudande med vad vi kallar Symbiotic Concept, ett koncept där vi förvandlar kontoret till en inkluderande plats för individens alla behov, inte bara de arbetsrelaterade. Vi tror på att gå från work-life balance till life balance, vi vill få så många som möjligt att känna att deras arbetsvardag är en rolig del av livet, säger Victoria Ströby, Head of Marketing på Castellum.

I Kista kommer det den närmaste tiden satsas miljardbelopp på att göra stadsdelen mer levande, för alla som verkar, bor och vistas där. Castellum är ett av företagen som är först ut, och i sitt skapande av framtidens arbetsplats, a:place, har de hjälp av operatörs- och hospitalitybolaget I Know a Guy som kommer att ta hand om husets bottenvåning och service.

– Fullservice är avgörande för att uppnå den känslan vi vill erbjuda våra gäster på a:place. Det ska vara en plats där du blir sedd, men där du också kan fokusera på annat medan vi löser livspusslet. Inte bara för dig som medarbetare, utan även som individ. Vi tror på att ta ett holistiskt helhetsgrepp på den moderna arbetande människan, säger Fredrik Backsell, vd och grundare av I Know a Guy.

a:places utformning genomsyras av nyttjandet av biophilia, som tillsammans med hälsa, smart teknik och service är en av fyra byggstenar i Symbiotic Concept. Biophilia handlar om att integrera växtlighet och organiska former i våra byggnader och har enligt forskning visat sig öka människors välmående och kreativitet med 15 procent och produktivitet med 6 procent.

Carl-Michael Augustsson, Affärsutvecklare på Castellum, menar att den här typen av inkluderande platser som suddar ut gränser mellan inne och ute samt arbets- och privatliv blir allt viktigare med vårt nya sätt att arbeta:

– Fler stadsdelar behöver den här typen av samlingsplatser, inte bara för de som arbetar, utan för de som bor och vistas här. Att addera det holistiska perspektivet bidrar till ett ökat samarbete i lokalt behövande regioner vilket är en del i att ta socialt ansvar.

