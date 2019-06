Nolatos kund spår stark tillväxt i cigarettsubstitut

BAT bedömer att intäktstillväxten från "nya kategorier", vilket innefattar bland annat e-cigaretter, kommer att accelerera under andra halvåret och att helårstillväxten i detta segment kommer att landa i mitten av intervallet 30-50 procent (i fast valuta).

Nolatos e-cigarettsverksamhet sorteras in under Vaporiser Heating Products, VHP, som står för den stor del av omsättningen i ett av Nolatos tre affärsområden, Integrated Solutions. Nolato har, så vitt Nyhetsbyrån Direkt känner till, en kund inom detta segment och det är just BAT. Nolato tillverkar vissa plastkomponenter till en viss typ av e-cigaretter.