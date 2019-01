Nokia matchar förväntningarna – men ser svagt första kvartal för Networks

Nokias justerade resultat per aktie landade på 0,13 euro, vilket var helt i linje med Infront Datas analytikerkonsensus. Justerat rörelseresultat var något bättre än väntat och kom in på 1.120 miljoner, mot väntade 1.056 miljoner.

Bolaget räknar nu med att marknaden för Networks kommer att stå still (flattish) under 2019, jämfört med tidigare prognos om tillväxt. Mönstret väntas likna det som sågs under 2018 med ett svagt första halvår. Det första kvartalet väntas vara särskilt svagt för affärsområdet.