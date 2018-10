Nischbanken TF Bank uppdaterar mål och utdelningspolicy

På onsdagskvällen meddelade banken att man satt ett mål för vinst per aktie om minst 14,50 kronor år 2020 och ett nytt mål för kostnadseffektivitet som innebär ett K/I-tal under 35 procent samma år.

Under helåret 2017 var resultatet per aktie 7,04 kronor och under det första halvåret 2018 har det varit 3,65 kronor (3,35). På rullande tolv månader till och med juni i år uppgick resultatet per aktie till 7,34 kronor.

TF Bank reviderar samtidigt sin utdelningspolicy från 2018 och framåt, och utdelningen kommer att fastställas i förhållande till den planerade tillväxten och kapitalkraven.

"TF Bank har överträffat de interna målen för utlåningsvolymerna sedan börsnoteringen 2016. Låneportföljen har fördubblats och banken har under den här perioden också levererat en avkastning på eget kapital kring 30 procent. För att skapa större aktieägarvärden på sikt vill styrelsen tydliggöra att framtida tillväxtmöjligheter och kostnadseffektivitet ska prioriteras. Samtidigt gör vi utdelningspolicyn mer flexibel och stärker upp bankens finansiella position", säger Mari Thjømøe, styrelseordförande i TF Bank i pressmeddelandet.