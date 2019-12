Nike backar trots stark rapport

Efter börsstängning på torsdagen redovisade Nike en vinst per aktie på 0,7 dollar per aktie vilket var över analytikernas prognos på 0,58 dollar per aktie enligt Bloombergs sammanställning.

Intäkterna landade i sin tur på 10,33 miljarder dollar vilket även det var över analytikernas prognos på 10,08 miljarder dollar.

Trots de starka siffrorna backar aktien med omkring 1,6 procent på fredagen. Det kan dock vara värt att tänka på att aktien stängde på 101,15 dollar på torsdagen vilket var en ny rekordnivå. Sedan årsskiftet har aktien stigit med 34,1 procent.