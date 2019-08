Nickel stiger till årshögsta på oro för indonesiskt exportförbud

Oljepriset återhämtade sig efter onsdagens börsstängning och handlades på torsdagen till betydligt högre nivåer. På onsdagen handlades Brentoljan som lägst under 56 dollar per fat, den lägsta nivån sedan början på året. Prisåterhämtningen triggades av en förhoppning om att de lägre priserna kommer att leda till minskad produktion.

"Gränsen är 60 dollar per fat och går man under den nivån under en längre period skulle jag förvänta mig att utbudet skulle minskas för att stödja en prisuppgång", sade Virendra Chauhan, oljeanalytiker på Energy Aspects i Singapore till Reuters.

Guldet höll sig oförändrad kring 1.500 dollar per uns, en nivå som inte noterats sedan våren 2013.