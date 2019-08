Nibe ser ingen anledning att bromsa förvärvstakten

Gerteric Lindquist påpekade att det är viktigt för Nibe att göra en noggrann analys, utöver att inte "överbetala". Hans Backman svarade på en fråga att det inte är höga multiplar på bolag som medfört att endast ett förvärv delgivits hittills under 2019.

Även om bolaget endast annonserat ett bolagsförvärv under 2019 har Nibe fortsatt ha en rad samtal i gång samtidigt, försäkrade finanschefen.

Det sade vd:n Gerteric Lindquist under halvårsrapportens rapportpresentation på fredagen.

Under presentationen påminde bolagsledarna även om att Nibe har en starkare säsong under årets andra halva och att runt 60 procent av helårsresultatet tenderar att genereras under det andra halvåret.