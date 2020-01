Brittisk modekedja höjer försäljningsprognos efter lyckad julhandel

Next spår att helårets fullprisförsäljning kommer in 3,9 procent bättre än under fjolåret, upp från tidigare uppskattning om 3,6 procent. Vinsten före skatt väntas komma in 0,6 procent högre, upp från 0,3 procent.

Försäljningen av fullprisvaror i julhandeln var 5,2 procent högre än det förevarande året samtidigt som försäljningen av rabatterade varor under julhandeln minskade med 3,9 procent i julhandeln.

Helårets onlineförsäljning väntas komma in 12,1 procent starkare än i fjol.