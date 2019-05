Next Biometrics vd lämnar bolaget

Rekryteringsprocessen för att hitta en ny vd har påbörjats.

”Vi beklagar Ritus beslut att avgå som Next Biometrics vd för att ansluta sig till ett amerikanskt bolag. Å styrelsens vägnar skulle jag vilja tacka Ritu för hennes ledarskap och engagemang under en utmanande tid för biometribranschen”, säger Magnus Mandersson, styrelseordförande för Next Biometrics, i ett pressmeddelande.

Bolagets operativa chef Dan Cronin kommer tjänstgöra som tillförordnad vd efter att Ritu Favre lämnat bolaget.