Next Biometrics tar order på nästan 1 miljon kronor

Bolagets fingeravtryckssensormoduler kommer att integreras i en läsare av biometriska smarta kort för säker login.

Ordern är en uppföljningsorder från en existerande kund och kommer att levereras under det fjärde kvartalet och in i 2020, skriver Next Biometrics.

Investmentbolaget Greenbridge Partners, som grundades av Hexagons vd Ola Rollén för snart fem år sedan, är största ägare i Next Biometrics med totalt 17,27 procent av kapitalet.