Fortsatt förlust för Ola Rolléns biometribolag

”Som nyutnämnd vd har jag uppmärksammat att det tredje kvartalet 2019 inte var i linje med aktieägarnas förväntningar. Jag befinner mig i ett pågående hundradagarsprogram och har upptäckt både viktiga styrkor och vissa områden för förbättringar”, skriver Next Biometrics nyutnämnda vd Peter Heuman i vd-ordet i samband med rapporten för det tredje kvartalet.

I början på november lämnade Next Biometric preliminära siffror för intäkterna under det tredje kvartalet och då var beskedet att det skulle uppgå till cirka 17 miljoner norska kronor. Intäkterna under kvartalet blev slutligen 17,6 miljoner kronor (30,2).

Minskade leveranser av notebooks till en så kallad US tier-1-kund har påverkat intäkterna i det tredje kvartalet och kommer även att göra det under det fjärde kvartalet och tidigt 2020, upprepar bolaget på tisdagen. Ledtider och designcykler uppges göra det utmanande att omedelbart motverka nedgången för bolagets intäkter under denna period.