New York vänder nedåt – oljeraset fortsätter

Wall Streets återhämtning ser ut att komma av sig. Vid klockan 21 svensk tid är S&P 500 ned 0,5 procent. Även Dow Jones och Nasdaq har vänt till minus, ned 0,1 procent vardera.

Nedgången kommer i samband med att oljeprisettappet utökats under kvällen. Priset på WTI-kontrakt med leverans i januari nästa år föll knappt 7,1 procent och stängde på 46,35 dollar per fat. Det är den lägsta nivån sedan slutet av augusti förra året. Strax därpå halkade spotpriset under 46 dollar per fat, även det den lägsta noteringen på närmare 16 månader.